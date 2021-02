VIDEO - Les enfants de Tonton David lancent un appel aux dons

Après le décès de leur père, les quatre enfants de Tonton David lancent un appel à la solidarité sur les réseaux sociaux. Une cagnotte a été lancée sur une plateforme de financement participatif."Face à ce départ brutal, nous ne possédons pas les moyens de lui offrir l'hommage qu'il mérite de par la place qu'il aura laissée dans nos coeurs et dans le paysage musical francophone", expliquent Samuel, Zachary, Salomé et Théo, précisant que les dons serviront à financer les funérailles mais aussi la sortie de son dernier album, "Un Job ou un Bizz". À l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 20.000 euros ont déjà été récoltés.Pour mémoire, l'annonce du décès du chanteur né à La Réunion est intervenue ce mardi soir . Tonton David est décédé des suites d'un AVC à l'âge de 53 ans. Pionnier du raggamuffin et du reggae en France, il avait atteint les sommets des hits parades au milieu des années 90.La sortie de l'album était annoncée depuis plusieurs mois :