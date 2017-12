[VIDEO] "Les conditions de rachat de la SIDR posent problème"

Le rachat acté de la SIDR par la SNI inquiète Jean-Hugues Ratenon. De retour ce vendredi dans l’île, le député de la 5e circonscription a relevé les inquiétudes des salariés de la SIDR, qui ont mis fin ce jeudi à leur grève.



Pour le parlementaire, les conditions de rachat de la société immobilière, "valorisée à plus de 2 milliards d’euros et vendue à 45 millions d’euros", "posent problème". Jean-Hugues Ratenon, malgré les "garanties" apportées par la SNI pour préserver l’emploi local, appelle malgré tout "à la plus grande vigilance".



Il appelle les autres députés de La Réunion à se saisir de ce problème "et faire bloc" car selon lui, "on risque de traverser une grave crise du logement à La Réunion".