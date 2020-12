Société VIDEO Les Mahorais de La Réunion alertent les élus sur la situation critique de Mayotte

Plusieurs collectifs mahorais tirent la sonnette d'alarme concernant la situation à Mayotte. A la tête de ces collectifs, Joumoi Amina et Abdouroihnani Zoubert souhaitent être entendus par les élus mahorais mais aussi les élus réunionnais sur l'état de violence à Mayotte. Par Aglaë Hoarau - Publié le Mercredi 23 Décembre 2020 à 17:34 | Lu 413 fois

Meurtres, maisons brulées, cambriolages, passages à tabac, voilà ce que subissent en ce moment les habitants de Mayotte. "Mayotte est au bord de la guerre civile" , déclare Joumoi Amina, qui attend que les élus agissent et "cessent d'ignorer" ce qui se passe sur le 101ème département.



Des forces de l'ordre débordées car en sous-effectif, une île de non droit, voilà ce que déplorent ces Mahorais vivant à La Réunion qui souhaitent que cela change et que Mayotte soit enfin prise en considération par le gouvernement français.



La Réunion est aussi concernée selon ces collectifs puisque le point de chute des personnes terrorisées par le contexte mahorais est La Réunion. C'est aussi la destination des "fauteurs de troubles qui, une fois régularisés, n'hésitent pas à commettre des actes de violence ici", dit Joumoi Amina que nous avons interrogée ce mercredi à Saint-Denis.

Au nom des collectifs, Joumoi Amina et Abdouroihnani Zoubert, s'expriment :