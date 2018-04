[VIDEO] Le superbe but signé Payet !

L'Olympique de Marseille s'est qualifié pour les demi-finales de la League Europa ce jeudi dans son antre du Vélodrome.



Le score final contre le club allemand de Leipzig (5-2 ; 0-1 à l'aller) est sans appel mais la qualification n'a tenu qu'à un but une bonne partie du match.



A la 63e minute, le but de la soirée a été marqué par Dimitri Payet, éliminant un adversaire d'un passement de jambes, avant de déclencher une frappe de l'extérieur du pied droit de toute beauté. Le ballon a fini dans la lucarne, petit filet.



Le Réunionnais s'était vu refuser un but tout aussi magnifique à la 20e minute, une frappe magistrale à l'entrée de la surface de réparation. Mais un but refusé à cause d'une faute de son coéquipier Mitroglou sur un défenseur allemand.



Marseille rencontrera soit l'Atletico Madrid, Arsenal ou Salzbourg en demi-finale de la League Europa. Le tirage au sort est prévu ce vendredi.