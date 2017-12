La grande Une [VIDEO] Le maire de St-Paul veut un réveillon sur les plages sans accroc

Des milliers de fêtards sont attendus cette année sur les plages de l’ouest pour célébrer le passage à la nouvelle année. Pour y faire face depuis 7 ans, bien qu’elle ne soit pas à l’initiative de l’événement a rappelé ce jeudi Joseph Sinimalé, la commune de St-Paul déploie un important dispositif de sécurité et de secours. L’année dernière, 15 000 à 20 0000 personnes, davantage concentrées entre le poste de l’Ermitage et l’hôtel Le Récif, s’étaient rassemblées sur les 10 km de plages de l’ouest.



Joseph Sinimalé a donc insisté pour que ce réveillon de la St-Sylvestre se passe sans accroc. Le maire de St-Paul s'est même permis de remonter les bretelles de ses services pour qu'ils fassent le maximum pour un 31 sans aucun souci.



Pour ce faire, coté sécurité, un poste de commandement opérationnel sera installé au camping de l’Ermitage avec 155 personnels mobilisés. A cela s’ajoute un renfort de 60 gendarmes du 31 décembre 13h au 1er à midi, 30 agents de sécurité, 16 policiers municipaux …au total 116 agents, indique le maire de St-Paul.



Deux postes de secours seront installés à la Passe de l’Ermitage et à l’Ermitage Village, avec le soutien d’un scooter des mers, de pompiers également plus nombreux notamment sur le poste de la Saline.



Pour ne pas saturer la circulation dans le secteur et permettre l’intervention rapide ses secours et des forces de l’ordre prioritaires, la rue des Sables sera en sens unique du sud vers le nord. Le stationnement autorisé uniquement coté mer dans cette rue dès le 31 décembre et fermée à la circulation dès que toutes places de stationnement seront prises.



Afin de préserver les plages, le vendredi 30 décembre, seront mis en place 7 points de services entre la Passe de l’Ermitage et l’hôtel Le Récif comprenant des toilettes chimiques, des bacs à ordures et de collecte sélectives. 5 points de propretés également installés notamment à Cap Homard, sur le terrain de pompiers, à l’Ermitage et Trou d’eau.

Le 31 décembre, 3 000 sacs poubelles mis à disposition par la commune seront distribués.



Retrouvez en images les explications de Jean-Marc Aure, adjoint délégué à la sécurité

