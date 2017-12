[VIDÉO] Le jugement du TA signe-t-il l’arrêt de mort de la commune de La Rivière?

La décision du tribunal administratif est tombée ce jeudi. L’arrêté portant création de la 25e commune de La Réunion a été annulé . Une décision qui a fait réagir les élus St-Louisiens réunis en fin d’après-midi en conseil municipal. Le maire, Patrick Malet, "prend acte" et attend "une analyse juridique fine pour voir les conséquences sur le processus, voir si on peut continuer sur la même lancée ou si il faut tout recommencer".De son côté, Philippe Rangama pointe "le travail pourtant nécessaire non fait par la majorité actuelle".Le jugement du tribunal administratif signe-t-il alors l’arrêt de mort de création de la commune de La Rivière? Pas obligatoirement espère l’opposition, encore faut-il qu’une délibération soit prise dans l’urgence réaffirmant la volonté de la municipalité de continuer le processus pour une échéance au 1er janvier 2020, insiste Pierrick Robert. Une motion a ainsi été transmise en ce sens ce jeudi. L’opposition demande également à ce que "les services préfectoraux notifient à la municipalité les conditions qu’il convient de réunir pour permettre un nouvel arrêté"."Il a fallu des années pour aboutir à ce projet qui allait se concrétiser. Le rêve des Rivièrois s’est envolé parce que derrière tout cela il y a des petites mains qui ont poussé certaines personnes à poser un recours", déplore Pierrick Robert.