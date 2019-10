[VIDEO] Le Super Typhon Hagibis pourrait repasser en catégorie maximale dans les prochaines 24 heures

est actuellement classé à la limite supérieure de la catégorie 4 . Il a atteint un pic d'intensité hier en catégorie 5 avec des vents soutenus maximaux sur 1minute alors estimées à 260km/h et des rafales supérieures à 300km/h.Il est le seul système cyclonique baptisé actuellement suivi dans le monde.Pour nous Hagibis correspond à un cyclone très intense.HAGIBIS affiche depuis plusieurs heures un cycle de remplacement du mur de l'oeil qui n'est pas achevé: explications ICI Une fois ce cycle de l'oeil achevé un second pic d'intensité reste possible et est envisagé dans la prévision du Joint Typhoon Warning Center qui est plus agressive que la moyenne des modèles.D'ici 4 jour Hagibis pourrait menacer les îles japonaises comme en Octobre 2017: voir la vidéo jointe .Je posterai une nouvelle vidéo demain mercredi ou avant en cas d'intensification significative.