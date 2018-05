[VIDEO] Le Préfet ordonne aux restaurateurs de plage de quitter les lieux

nterrogé sur le sujet alors qu'il recevait,





En revanche, pas question pour le représentant de l'Etat d'obérer le développement touristique sur les zones côtières. Des discussions seront prochainement engagées avec les différents opérateurs touristiques et les restaurateurs. "La p ce vendredi, les maires sur la question du système d'alerte cyclonique . L'obligation depuis 2017 de mise en concurrence des opérateurs pour l'attribution des AOT a motivé sa décision, a-t-il expliqué. Une décision qui "n'a rien à voir avec celle du juge des référés, pour laquelle un jugement sur le fond est en attente, mais fondée sur l'arrivée à échéance des AOT".En revanche, pas question pour le représentant de l'Etat d'obérer le développement touristique sur les zones côtières. Des discussions seront prochainement engagées avec les différents opérateurs touristiques et les restaurateurs. "La p

, a-t-il ajouté. Anticiper pour qu'une solution soit trouvée et que "tout le monde travaille en toute sérénité".

Alors que les dégâts engendrés par Fakir ont fini de détruire les terrasses des restaurateurs de plage, le Préfet annonce le coup de grâce.Dans une lettre, envoyée le 2 mai avec accusé de réception, il demande aux propriétaires des restaurants “de libérer les lieux (...) et de procéder à la remise en l'état initial des lieux”.Sont concernés les cinq restaurateurs dont les Autorisations d'Occupation Temporaire (AOT) ont été suspendues par le juge des référés . Pourtant, depuis cette décision donnée sur la forme, le Préfet avait anoncé qu'il attendrait un jugement sur le fond avant de retirer l’autorisation d’occupation temporaire aux restaurateurs de plage.Le recours qui devait être examiné par le juge administratif ce lundi 30 avril a été repoussé après le mois de mai. Cette décision soudaine d'envoyer avant ce jugement un courrier a donc de quoi en surprendre plus d'un."Le temps administratif et judiciaire n'est pas celui des impatiences", a déclaré le Préfet iriorité numéro un reste la nature mais aussi l'anticipation"