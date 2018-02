[VIDEO] Le Port : Un nouveau centre de dialyse "lourd" inauguré à proximité de la clinique des Orchidées

L'offre de soins à l'attention des dialysés réunionnais s'étoffe de plus en plus. Le nouveau centre de dialyse Oasis est inauguré ce jeudi 8 février au Port, non loin de la clinique Les Orchidées. Celui de la clinique Jeanne d'Arc devient une unité dialyse médicalisée.



Ce nouveau centre lourd, financé sur les fonds propres du groupe privé Clinifutur à hauteur de 10 millions d'euros pour 60 emplois crées, s'étend sur une superficie de 1 200 m2.



Les patients de ce nouvel établissement bénéficieront de 28 postes de dialyse, dotés des plus récentes technologies. "Le centre lourd des Orchidées va glisser à l'Oasis car la règlementation nous l'oblige", explique Jeanne Loyer, directrice des centres de dialyses Réunion/Mayotte du groupe Clinifutur. En effet, une injonction de l'ARS oblige les centres lourds de dialyses d'être à proximité d'un établissement hospitalier "assurant la chirurgie et de la médecine" explique-t-elle.



Plus de 1 200 dialysés sont recensés à La Réunion dont 360 cas dits "lourds" pour le groupe Clinifutur.