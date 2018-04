A la Une ... [VIDEO] Le Département lance son nouveau site Internet Pour s’adapter aux pratiques et besoins actuels des usagers, le Département de La Réunion a entièrement repensé son site Internet www.cg974.fr dont la dernière version datait de 8 ans. Une refonte en profondeur a été engagée en 2016 dans un souci de répondre toujours plus efficacement aux attentes des usagers et en mettant l’internaute au centre de la navigation.





L’objectif opérationnel est d’offrir une véritable personnalisation de la navigation pour un accès au contenu pertinent. Comme l’a précisé Yannick Ebran, webmaster à la direction de la communication, les personnes attendent des institutions qu’elles leur facilitent les démarches : « C’est sur un grand visuel immersif de l’île pour se placer directement dans le contexte que rentre l’internaute. Puis, il accède rapidement à l’actualité départementale et aux dispositifs départementaux avec une entrée par public ou par besoin afin que l’accès à l’information soit personnalisé. Plus de lisibilité donc mais aussi plus d’interactivité car l’usager pourra émettre un avis, en français ou en créole, proposer des vidéos etc. Enfin, le site « Responsive design » est accessible et permet à tous les Réunionnais d’obtenir les informations».



Cette démarche d’accessibilité de l’ensemble des ressources numériques a été placée au cœur de la réflexion car le Département doit répondre aux attentes de tous les publics à travers une logique de parcours et de trajectoire pour chacun : « Le site est certes accessible mais nous souhaitons qu’il obtienne le label national d’accessibilité « e-accessible ». Aussi, nous nous lançons dans cette démarche. Pour ce faire, j’ai nommé Pierre Reynaud, le responsable de la Céci-base, comme référent en accessibilité numérique dans la Collectivité. Il devra s’assurer que les processus nécessaires à la prise en compte de l’accessibilité soient établis, mis en œuvre et entretenus ; il animera le comité de pilotage et assurera une veille juridique et technique. Nous espérons ainsi obtenir ce label qui reflète notre ambition de répondre à tous les publics et qui valide une volonté politique forte puisque les personnes âgées et les personnes en situation de handicap font partie de nos principaux publics », a déclaré Cyrille Melchior.



Surfez désormais sur

www.departement974.fr

Le nouveau site présenté ce jeudi à la Céci-base de Saint-Pierre est novateur et au goût du jour : « Ce nouveau site répond à notre volonté de développer le service public numérique de demain. C’est à la fois un outil d’information et de communication innovant, accessible et créatif, au service de la population » a indiqué Cyrille Melchior, président du Département.L’objectif opérationnel est d’offrir une véritable personnalisation de la navigation pour un accès au contenu pertinent. Comme l’a précisé Yannick Ebran, webmaster à la direction de la communication, les personnes attendent des institutions qu’elles leur facilitent les démarches : « C’est sur un grand visuel immersif de l’île pour se placer directement dans le contexte que rentre l’internaute. Puis, il accède rapidement à l’actualité départementale et aux dispositifs départementaux avec une entrée par public ou par besoin afin que l’accès à l’information soit personnalisé. Plus de lisibilité donc mais aussi plus d’interactivité car l’usager pourra émettre un avis, en français ou en créole, proposer des vidéos etc. Enfin, le site « Responsive design » est accessible et permet à tous les Réunionnais d’obtenir les informations».Cette démarche d’accessibilité de l’ensemble des ressources numériques a été placée au cœur de la réflexion car le Département doit répondre aux attentes de tous les publics à travers une logique de parcours et de trajectoire pour chacun : « Le site est certes accessible mais nous souhaitons qu’il obtienne le label national d’accessibilité « e-accessible ». Aussi, nous nous lançons dans cette démarche. Pour ce faire, j’ai nommé Pierre Reynaud, le responsable de la Céci-base, comme référent en accessibilité numérique dans la Collectivité. Il devra s’assurer que les processus nécessaires à la prise en compte de l’accessibilité soient établis, mis en œuvre et entretenus ; il animera le comité de pilotage et assurera une veille juridique et technique. Nous espérons ainsi obtenir ce label qui reflète notre ambition de répondre à tous les publics et qui valide une volonté politique forte puisque les personnes âgées et les personnes en situation de handicap font partie de nos principaux publics », a déclaré Cyrille Melchior.Surfez désormais sur

R.Floricourt Lu 185 fois





Dans la même rubrique : < > Une dégradation pluvio-orageuse probable lundi "Naissance d’une femme", "Hôtel d’Europe", "Datura"… Les pépites de Kabarlire