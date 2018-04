[VIDEO] La route du Littoral est rouverte

17H20 : Plusieurs fois repoussée au cours de ces deux dernières heures, la réouverture de la route du littoral est effective sur ses voies côté mer depuis 17H20.



16H30 : Contrairement aux prévisions faites par le CRGT, la route du littoral demeure toujours interdite. Les travaux de remise en état de la chaîne de blocs se poursuivent.



15H34 : Travaux de remise en état de la chaine de bloc en cours. La réouverture repoussée pour 16h, travaux de nettoyage toujours en cours.



Suite aux intempéries provoquées par Fakir, la circulation sur la route du littoral est coupée depuis ce matin.



Selon nos informations, tout est mis en oeuvre par le CRGT (Centre Régional de Gestion du Transport de l'Ile de la Réunion) pour que la route du Littoral soit rouverte cette après-midi au plus tard.



La RN1 route du Littoral sera rouverte à la circulation en mode basculé sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint Denis et La Possession cet après-midi aux alentours de 15h30 sauf évènements imprévus.



La circulation se fera sur une voie vers l’Ouest et deux dans le sens inverse. Ce mode de circulation restera effectif jusqu’à demain matin.