[ VIDEO] La houle atteint presque 4m en moyenne la nuit prochaine, weekend agréable prévu

Bonjour toutes et tous!



Un train de houle modéré touche les côtes Ouest et Sud d'ici la fin de la journée et atteint 3m50 à 4m d'ici la fin de la nuit de Vendredi à Samedi.



Voir la vidéo en bas de page avec cartes, animations satellites et commentaires.



1: cet après midi

Son épaisseur est un peu plus marquée sur les pentes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où quelques averses isolées sont possibles.



2: le temps reste agréable sur les plages avec une température sous abri tutoyant 28° en début d'après midi. A 11heures



3: les conditions sont très agréables au sommet du volcan.

Le Maïdo devrait toiser les nuages cet après midi.



4: le vent de Sud est modeste. Quelques pointes de 40 à 50km/h sont observées sur les plages de l'Ouest et vers Sainte Rose.

5: Nuit du Vendredi 23 au Samedi 24:

le ciel se dégage rapidement en début de soirée sur l'ensemble de la Réunion.

Il fait assez rapidement frais dans les hauts et les minimales absolues vers le Maïdo, le volcan ou encore Bourg Murât peuvent comme hier flirter avec les 5° dès la première partie de la nuit



Des entrées maritimes peuvent frapper aux portes de la moitié Est en seconde partie de nuit.

Quelques averses sont possibles vers Sainte Rose/Saint Benoît, la région du volcan ou les hauteurs du Sud Sauvage.



La houle grossit et atteint donc un pic en fin de nuit sur les côtes Ouest et Sud avec des hauteurs moyennes de 3.5m à 4m.





6: Samedi 24 Août:

Le soleil matinal brille généreusement sur l'île avec un petit bémol possible pour les régions Est où des entrées maritimes de la nuit peuvent s'attarder.



L'après midi

la couverture nuageuse péi domine sur l'intérieur.

Les sommets peuvent émerger mais possiblement pas de façon continue.



Les températures sont assez proches des normales de saison avec les valeurs les plus hautes sur l'Ouest et le Nord.



Des averses sont possibles dans l'intérieur et sur les pentes sans que je ne sois en mesure de cibler une région privilégiée.



Le vent souffle modérément avec des rafales entre Pierrefonds et l'Etang Salé et entre Sainte Suzanne et Gillot.



La houle s'amortit graduellement dans l'après midi et en soirée.





7: Dimanche 25 Août:

Peu d'évolution. La journée s'annonce agréable sans intempérie majeure.

Large soleil le matin.

Couverture nuageuse péi plus épaisse sur les pentes du Nord-Ouest avec un risque de petites averses isolées.

Il y a de fortes chances que les sommets dominent les nuages.



Le vent de Sud-Est reste modéré alors que la houle s'amortit progressivement.



Je vous retrouve en soirée pour un prochain point.



Je vous souhaite un excellent après midi.



Cheers,

Patrick Hoareau.



