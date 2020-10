Santé VIDEO LIVE Jacques Billant : "Chaque Réunionnais a entre ses mains l'opportunité de contenir l'épidémie"

L'Agence régionale de santé et la préfecture ont réuni l'instance de dialogue avec la communauté médicale ce jeudi 29 octobre à 16h00 au siège de l’ARS à Saint-Denis. Cette réunion s'est faite en présence du secrétaire d'Etat chargé de l’enfance et des familles. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 29 Octobre 2020 à 17:48 | Lu 7998 fois

Suite à l’allocution du Président de la République relative au reconfinement du pays, au cours de laquelle un régime différencié a été annoncé pour les territoires ultra-marins, le préfet de La Réunion consultait ce jeudi après-midi les forces vives du territoire.



Au sortir de cette réunion, le préfet a confirmé que "La Réunion ne sera pas confinée" à partir de cette nuit, contrairement au reste du territoire hexagonal. Il a profité de l'occasion pour rappeler que la limitation de la propagation de l'épidémie passait par une vigilance individuelle. "Chaque Réunionnais a entre ses mains la responsabilité et l'opportunité de contenir l'épidémie", a-t-il rappelé.



Découvrez les premières pistes de réflexion évoquées par Jacques Billant et Adrien Taquet 24 heures avant un point plus global que doivent tenir le préfet et la directrice de l'ARS ce vendredi.



Sur des images de Samuel Irlepenne









Publicité Publicité