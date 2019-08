[VIDEO] L'ouragan"DORIAN" cyclone intense avec rafales à 270km/h se rapproche lentement de la Floride...mais...

2019 AOUT 31 14h REUNION



Bonjour toutes et tous!



NB: voir la vidéo explicative en bas de page avec incluse une vidéo de CNN qui montre les éclairs enregistrés notamment près de l'oeil du cyclone.



L'ouragan DORIAN est à présent un système majeur classé cyclone tropical intense de catégorie 4 sur 5 avec des rafales estimées pouvant atteindre 270km/h près de l'oeil en mer.



A 10heures/Réunion le petit oeil de 20km de diamètre environ était positionné à 800km à l'Est des côtes de la Floride et à quelques 500km à l'Est des îles Nord des Bahamas que sont les îles Abaco et Grand Bahama.



L'ouragan( = cyclone dans l'Atlantique) s'est déplacé vers l'Ouest Nord-Ouest à la vitesse de 18km/h au cours des 6 dernières heures.

Les dernières images satellites montrent que la convection s'intensifie encore dans le mur de l'oeil.



Au cours des deux prochains jours la trajectoire prévue est établie avec un bon degré de confiance. Tout en ralentissant dans sa course DORIAN pourrait atteindre son pic d'intensité ( peut-être au stade de "super cyclone") et frapper de plein fouet les îles Nord des Bahamas qui sont en alerte maximale.



Au delà de cette échéance la prévision devient plus incertaine. Les modèles comme HWRF et HMON ne cessent d'orienter leurs simulations de plus en plus vers le Nord-Est sur une trajectoire qui évite la Floride.



En revanche le modèle européen et le britannique montrent toujours un impact direct pour la Floride d'ici un peu plus de 3 jours.



Le fait que le déplacement ralentisse complique la prévision car aucune tendance ne se dégage avec certitude pour le moment même si le Centre des Ouragans de Miami a ajusté sa dernière prévision et se rapproche graduellement des trajectoires un peu moins pessimistes pour la Floride.



Des ajustements supplémentaires seront probablement nécessaires et il faut espérer que les solutions de HWRF et HMON seront confirmées dans les faits.



Un ajustement à nouveau plus pessimiste de la trajectoire prévue en direction de la Floride reste tout à fait possible.



Je ferai un nouveau point sur DORIAN demain.



Patrick Hoareau.