[VIDEO] L'Académie des Dalons filme le difficile dialogue parents-enfants

L'académie des Dalons de La Plaine des Cafres a réalisé un film illustrant le désarroi des parents face à des enfants dont les préoccupations sont parfois bien éloignées des leurs. De ce difficile dialogue, les Dalons ont fait un film intitulé "Face aux changements de notre société, l'éducation parentale un défi au quotidien".



"Enfants et parents n’arrivent plus à se comprendre et c’est alors que les mots font place aux gestes et que l’amour s’exprime au travers de la colère", disent-ils. Leur message s'adresse aux parents : "Etre parents ce n’est pas si facile que ça : ne restez pas dans le silence et osez en parler".



Ce projet, les Dalons l'ont mené avec l'aide de leurs moniteurs de l'Académie des Dalons de La Plaine des Cafres, mais aussi celle du Conseil Départemental.