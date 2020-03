La grande Une [VIDEO] Journée des droits des femmes : le droit d’être drôle En ce jour international des droits des femmes, la Ligue d’Improvisation Réunionnaise (LIR) s’est mise au diapason en organisant le 1er match 100% féminin. Un succès qui a enchanté le public.





L’époque où faire rire était un domaine exclusivement masculin est en passe d’être révolue. Parmi les droits acquis par les femmes, il y a celui, non fondamental, mais essentiel, de rire et faire rire. Elles étaient 16 hier soir à être montées sur scène : 12 improvisatrices, une arbitre et ses 2 assistantes et la maîtresse de cérémonie. Ajouter à cela des techniciennes, dont un homme vêtu en robe pour l’occasion, et l’équipe était au complète pour régaler un public conquis.



Mélange d’improvisatrices expérimentées et débutantes, venant des 4 coins de l’île, ces amazones du rire ont livré un spectacle impressionnant de gaieté et de malice. Une belle réussite pour Saïd Soudjay, le président de la LIR, a l’origine de l’évènement. "Elles ont répondu présentes", affirme-t-il sourire aux lèvres.



Belle expérience également pour Marine Gaudin. Cette débutante jouait son premier match hier soir. Coup d’essai, coup de maître, puisque la jeune femme repart avec le bouquet de bronze, signifiant qu’un spectateur témoin l’a désignée troisième improvisatrice la plus drôle de la soirée. "Je suis très contente d’avoir pu expérimenter un match, particulièrement sur ce format 100% féminin. On s’est vraiment toutes éclatées!", lâche-t-elle heureuse, mais également soulagée.



Pour Clara Donadio, joueuse expérimentée, ce match avait une saveur particulière. "C’était une belle énergie ce soir. Souvent, quand on joue en mixte, nous les femmes, on ose moins y aller. Là, on a toutes trouvé notre place", se délecte-t-elle. Avant d’ajouter "J’ai des collègues qui s’entraînent, mais qui n’osent pas jouer en match, la timidité, le jugement, etc. Mais attention, celles qui jouent généralement, elles représentent quoi!", rajoute-t-elle malicieusement.



Effectivement, il y a actuellement plus d’hommes que de femmes à la LIR. Mais les lionnes semblent en avoir marre de laisser leurs parts aux lions. D’ailleurs chez les débutants la tendance s’inverse. Côté public, les spectacles d’improvisation attirent souvent une majorité de femmes, preuves qu’elles aiment rire.



À présent mesdames, c’est à vous de prendre possession de la scène et de voler le show comme disent les Américains.



Improvisation façon Desperate Housewives :





Improvisation façon Orange is the new Black :



