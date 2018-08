[VIDEO] Jonathan Rivière, le candidat de dernière minute "encarté Républicains"

Et un nouveau candidat à droite ! Jonathan Rivière a donc annoncé hier après-midi, en pleine semaine d'enregistrement des candidatures en préfecture, qu'il était candidat.



Si Jean-Luc Poudroux a annoncé depuis des semaines qu'il était le candidat de la synthèse entre les irréconciliables Michel Fontaine et Didier Robert, Jonathan Rivière affiche quant à lui son appartenance aux Républicains.



Une filiation que le chef d'entreprise dans le transport BTP a clamée ce matin, lors de son dépôt de candidature en préfecture : "Cette élection est très ouverte. Le candidat sortant n’est plus candidat. Il n’y a pas de candidat à droite, je suis encarté Républicains donc il est normal que je sois candidat dans la continuité de ma vie politique. Je suis depuis des années sur le terrain. Une élection ne se prépare pas du jour au lendemain. Nous on est dans une continuité, 24 heures sur 24 on est sur le terrain !"