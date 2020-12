A la Une . VIDEO - Jean-Luc Mélenchon en visite au Port

Le candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon était en visite au Port ce lundi. Il a été accueilli par le maire, Olivier Hoarau. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 21 Décembre 2020 à 13:30 | Lu 1591 fois





L'occasion pour le candidat à la présidentielle d'évoquer la NRL, en des termes assez peu élogieux, notamment pour le maître d'oeuvre : "Nous avoir embarqué dans cette aventure et être incapable de la gérer correctement, c'est un souci", s'est-il exclamé. Après sa visite à Saint-Paul ce dimanche , Jean-Luc Mélenchon a pris la direction du Port ce lundi après-midi, où un accueil républicain lui était réservé sur le parvis de la mairie. De brefs échanges ont eu lieu avec les élus venus à sa rencontre.L'occasion pour le candidat à la présidentielle d'évoquer la NRL, en des termes assez peu élogieux, notamment pour le maître d'oeuvre : "Nous avoir embarqué dans cette aventure et être incapable de la gérer correctement, c'est un souci", s'est-il exclamé.





Jean-Luc Mélenchon a ensuite pu découvrir une exposition en salle du conseil municipal. "C'est d'une puissance évocatrice !", s'est-il émerveillé devant les photos des 250 marmailles costumés photographiés par la jeune artiste photographe Mathilde Boyer. Le chef de file de La France Insoumise s'est ensuite entretenu avec Olivier Hoarau, le maire du Port. "On a parlé des dossiers que je connais, pour renforcer mon enquête auprès du maire, et des conséquences du confinement, de la manière dont l'esprit public se construit et des perspectives pour la suite", a-t-il résumé. L'occasion d'évoquer la dépendance de La Réunion à l'extérieur, les questions liées à l'eau, à la formation, le tout "avec beaucoup de confiance sur l'avenir", a précisé le maire du Port, pour qui Jean-Luc Mélenchon est "capable de porter un grand projet pour la France". Au sujet des Régionales, le candidat a déclaré : "Je ne m'en mêlerai pas" Jean-Luc Mélenchon a ensuite pu découvrir une exposition en salle du conseil municipal. "C'est d'une puissance évocatrice !", s'est-il émerveillé devant les photos des 250 marmailles costumés photographiés par la jeune artiste photographe Mathilde Boyer.

Direction ensuite la Banque Alimentaire des Mascareignes, dans la zone industrielle. "Je pense que tout le monde doit s'y mettre", a-t-il indiqué à propos des dons et des collectes. "Evidemment ceux qui ont le plus doivent donner le plus", a ajouté celui pour qui il faut "mettre face à face la situation qui justifie un dépôt de cette nature et la richesse inutile qui s'accumule à l'autre bout".

Le candidat a en outre reproché les défaillances des gouvernements successifs. "Ils se sont dit que c'était une île, qu'elle devait être ouverte sur le monde, mais dans la réalité dès qu'un circuit d'approvisionnement est interrompu, par exemple par un virus, terminé : il vous manque des productions que vous êtes complètement capable de faire sur l'île".



Pour finir, Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au jardin biologique de l’AGIDESU (association de gestion pour l'insertion et le développement économique et social urbain). Ce mardi, Jean-Luc Mélenchon rencontrera Joé Bédier à Saint-André, avant de visiter une station de triage des déchets et une station de pompage d'eau.



Marine Abat sur place





Publicité Publicité