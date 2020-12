A la Une . VIDEO Jean-Luc Mélenchon accueilli par Olivier Hoarau au Port

Le candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon est en visite au Port ce lundi. Il a été accueilli par le maire, Olivier Hoarau. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 21 Décembre 2020 à 13:30 | Lu 610 fois





L'occasion pour le candidat à la présidentielle d'évoquer la NRL, en des termes assez peu élogieux, notamment pour le maître d'oeuvre: "Nous avoir embarqué dans cette aventure et être incapable de la gérer correctement, c'est un souci", s'exclame-t-il.



Le candidat à la présidentielle s'entretiendra ensuite avec Olivier Hoarau, le maire du Port, et découvrira une exposition de photos en salle du conseil municipal.

Après sa visite à Saint-Paul ce dimanche , Jean-Luc Mélenchon a pris la direction du Port ce lundi, où un accueil républicain lui est réservé sur le parvis de la mairie. Des élus municipaux ont échangé quelques mots avec le leader de La France Insoumise, dont Loulou Hypolite et Ali Mihidoiri.











