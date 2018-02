[VIDÉO] Jean Louis Borloo à La Réunion les 26 et 27 février prochains

Jean Louis Borloo sera à La Réunion les 26 et 27 février prochains. "Je me réjouis de vous rencontrer les 26 et 27 février prochains et d’évoquer le sujet de la politique de la ville, la cohésion sociale, de toutes ces choses qui font la solidarité de notre belle Réunion", a-t-il commenté.



L'ancien ministre sous les quinquennats Sarkozy et Chirac, en retrait de la vie politique depuis 2014, a été invité par la branche locale du mouvement citoyen "Bleu Blanc Zèbre".