VIDEO - Jacques Billant présente le déconfinement du 2 juin appliqué à La Réunion

Trafic aérien, quatorzaine, restaurants, bars, musées, rassemblements,... Le chef du gouvernement a présenté hier à Matignon l’acte II du plan de déconfinement du 2 juin. Comme à chaque annonce gouvernementale, le préfet de La Réunion décline localement les mesures nationales.



Edouard Philippe n'a eu de cesse de répéter que les mesures prises au niveau national pourraient être ajustées au niveau local par les préfets et les maires.



L'intervention de Jacques Billant sera suivie de celle du recteur Vêlayoudom Marimoutou, recteur de l’académie de La Réunion, et de François Chieze, directeur de la veille sanitaire de l’Agence Régionale de Santé. Tous s’exprimeront sur les mesures de lutte contre le Coronavirus COVID-19 dans leur champ de compétences.



Découvrez les directives "sur-mesure" prises au niveau local par les trois institutions que sont la préfecture, l'Académie et l'ARS trois semaines après la levée du confinement du 11 mai.