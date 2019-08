A la Une ... [VIDEO] Invasion de nuages d'alizé peu actifs sur la moitié Est ce matin, beau temps sur l'Ouest et le Sud

Météo974

M974World



2019 AOUT 27 09h REUNION



Bonjour toutes et tous!



Le soleil matinal est gâché sur la moitié Est par une invasion de stratocumulus. Ces nuages peu actifs typiques d'un temps d'hiver sec viennent se "briser" sur la barrière montagneuse du centre de l'île.



Voir la vidéo en bas de page avec animations satellites et commentaires.



TENDANCES POUR LE 27 AOUT A LA REUNION:



1: le soleil domine très largement ce matin sur l'Ouest et le Sud.

En revanche de Saint Denis à Saint Philippe en passant par Saint Benoît le ciel est bien nuageux ce matin. Les averses sont très rares.

Des éclaircies se développent progressivement.



Le volcan et Le Maïdo , cilaos et Mafate sont au soleil.





Dans le courant de la matinée une petite couverture nuageuse péi se développe dans l'intérieur.

Son épaisseur est plus importante sur les pentes notamment celle du Nord-Ouest avec des débordements en direction du littoral.



Mais les averses sont rares.



Les températures les plus douces sur le littoral voyagent entre 26 et 28°sur l'Ouest et le Nord-Ouest

On peut attendre entre 16 et 18° au volcan sous le soleil.



L'alizé marque avant tout sa présence sur le littoral du Sud Sauvage et entre Saint André et Saint Denis.



La mer reste quelque peu houleuse sur les côtes Sud.

Température du lagon: entre 24 et 25°.



Nuit du Mardi 27 au Mercredi 28:



le ciel est souvent dégagé mais la moitié Est reste exposée aux entrées maritimes peu actives. Quelques ondées sont possibles sur les versants du volcan en fin de nuit.



Les températures sont fraîches dans les hauts et peuvent encore descendre en dessous de 5° au Maïdo, au volcan, à Bourg Murât ou à Cilaos.



TENDANCES POUR MERCREDI 28 ET JEUDI 29:

le temps sec se maintient. Pas d'intempérie significative en vue.



Toutefois des nuages peu actifs peuvent encore encombrer le ciel des régions Est le matin.



Entrées maritimes avec quelques averses sur les côtes Est possibles Jeudi matin.



Les nuits sont assez fraîches mais les journées ensoleillées sont douces.



La mer des plages de l'Ouest est peu agitée.



L'alizé est faible à modéré.



Sur ce je vous souhaite une excellent journée!



Cheers,

Patrick Hoareau.





2019 AOUT 27 09hsur l'Ouest et le Sud.En revanche de Saint Denis à Saint Philippe en passant par Saint Benoît le ciel est bien nuageux ce matin. Les averses sont très rares.Des éclaircies se développent progressivement.Le volcan et Le Maïdo , cilaos et Mafate sont au soleil.Dans le courant de la matinée une petite couverture nuageuse péi se développe dans l'intérieur.Son épaisseur est plus importante sur les pentes notamment celle du Nord-Ouest avec des débordements en direction du littoral.Mais les averses sont rares.Les températures les plus douces sur le littoral voyagent entre 26 et 28°sur l'Ouest et le Nord-OuestOn peut attendre entre 16 et 18° au volcan sous le soleil.L'alizé marque avant tout sa présence sur le littoral du Sud Sauvage et entre Saint André et Saint Denis.La mer reste quelque peu houleuse sur les côtes Sud.Température du lagon: entre 24 et 25°.le ciel est souvent dégagé mais la moitié Est reste exposée aux entrées maritimes peu actives. Quelques ondées sont possibles sur les versants du volcan en fin de nuit.Les températures sont fraîches dans les hauts et peuvent encore descendre en dessous de 5° au Maïdo, au volcan, à Bourg Murât ou à Cilaos.le temps sec se maintient. Pas d'intempérie significative en vue.Toutefois des nuages peu actifs peuvent encore encombrer le ciel des régions Est le matin.Entrées maritimes avec quelques averses sur les côtes Est possibles Jeudi matin.Les nuits sont assez fraîches mais les journées ensoleillées sont douces.La mer des plages de l'Ouest est peu agitée.L'alizé est faible à modéré.Sur ce je vous souhaite une excellent journée!Cheers,Patrick Hoareau.



PATRICK HOAREAU Lu 289 fois





Dans la même rubrique : < > Une "Charte Logement Gramoun" pour contribuer au logement des personnes âgées du territoire Ouest ▶️ Un premier contrat signé: L'Etat veut éradiquer les violences conjugales