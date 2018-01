[VIDEO]Intempéries : Les animations de Miel vert reportées

En raison des conditions climatiques défavorables, les animations de Miel vert sont reportées ce lundi, mardi et mercredi. Tout le programme de Miel Vert est reporté et prolongé jusqu'au 21 janvier inclus.



La décision a été prise ce dimanche matin à l’issue d’une réunion entre les membres du comité organisateur.



Les animations sont en revanche maintenues ce dimanche soir. "Le site de Miel Vert sera fermé dès ce soir après le concert de l'artiste Ninho. Une réouverture est prévue pour ce jeudi matin si le temps le permet".



Afin d’assurer la continuité de la manifestation jusqu'au 21 janvier, l’espace animaux, la fête foraine et les animations seront prolongés et une programmation artistique complémentaire sera proposée.