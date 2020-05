A la Une . [VIDEO] Guillaume Hoarau chante son amour pour "Paname" et le PSG

La musique et Guillaume Hoarau, une grande histoire d'amour. L'attaquant réunionnais des Young Boys de Berne a mis en ligne ce mardi sur sa chaine Youtube un clip dans lequel il clame tout son amour à Paris et au club qui l'a rendu célèbre, le PSG. "Paname, Paname, qu'est-ce qu'on est bien…", clame l'ex-Parisien, sur des images qui retrace sa carrière en Rouge et Bleu. On vous laisse apprécier…

Nicolas Payet Lu 360 fois