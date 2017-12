[VIDEO] Fibre : Canal+ Telecom prévoit 100 millions d'euros d'investissements sur les 5 prochaines années

Canal+ Telecom ne compte pas baisser la garde face aux autres fournisseurs d'accès à internet (FAI) locaux. Avec sa filiale Canalbox, l’opérateur internet, qui a dépassé le cap des 125 000 prises éligibles à la fibre by Canal dont 100 000 pour l’année 2017, lance à compter de "l'année prochaine" un nouveau boitier 100% fibre. Et ambitionne "à très court terme" de raccorder "un foyer sur deux à la fibre".



Pour poursuivre ses investissements dans la fibre à La Réunion, Canal+ Telecom prévoit une enveloppe de plus de 100 millions d'euros sur les cinq prochaines années.



Un montant qui permettra à l'opérateur très prochainement de couvrir les 24 communes réunionnaises mais aussi de poursuivre ses investissements dans ses capacités sous-marines et réseaux explique Jennifer Metairie, directrice business de Canal+ Telecom. "On sait qu'ici la fibre est très attendue. Quand on pose la question à nos clients, ils sont 70% à vouloir de la fibre Canalbox. Nous sommes donc dans une logique de déploiement accélérée pour pouvoir répondre à cette demande. L'autre enjeu, dans cette logique de déploiement, c'est de pouvoir être le plus réactif possible pour parler à nos clients et aux Réunionnais en leur disant 'la fibre est chez vous'", explique-t-elle.



Une fibre 100% Canal "vraiment portée sur les usages", ajoute Jennifer Metairie : "la fibre Canalbox, c'est garantir un usage sur des débits importants mais surtout de bout en bout".



Le point avec Armand Sato, directeur technique Canal + Telecom Océan Indien et Jennifer Metairie :