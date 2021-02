La grande Une VIDEO - FAZSOI : Vivez un exercice d'évacuation de ressortissants !

Depuis trois ans, les forces armées, en partenariat avec Téréos Sucre Océan Indien, mettent en oeuvre l'exercice Goliath. Cet exercice du 2e RPIMa, mobilise près de 300 combattants. Cette année, l'accent est mis sur la phase RESEVAC, qui consiste a procéder à une évacuation de ressortissants français et/ou étrangers.

L'opération Goliath 3, qui mobilise près de 300 combattants ainsi qu'une centaine de ressortissants joués parles familles des militaires, permet d'exercer les capacités spécifiques des troupes parachutistes tout en travaillant dans un environnement interarmées. L'exercice consiste à la préparation et à la montée en puissance de la force (regroupement du régiment sur une base de départ extérieur, déploiement d'un poste de commandement tactique), à la projection (sauts, posés d'assaut, arrivée de véhicules par voie maritime, ravitaillement par parachutage de vivres et de munitions), à la conduite de l'opération d'évacuation des ressortissants (mise en place d'un centre de rassemblement et d'extraction, escorte de convoi) et à la saisie et au contrôle de zone clés.



Cet exercice de type FTX (Field Training Exercice) a mis en oeuvre d'importants moyens des FAZSOI tels que le CASA CN 235-300 de l'Armée de l'Air et de l'Espace du détachement Air 18, le bâtiment Champlain ainsi que la frégate de surveillance Nivôse renforcé d'un hélicoptère Panther. L'exercice s'est déroulé du lundi 15 au vendredi 19 février 2021. La situation sanitaire a été prise en compte durant la totalité de l'exercice, imposant aux FAZSOI des mesures particulières au sein des procédures pour ce type d'action.



Comme l'indique le Colonel Geoffroy Rondet, Chef de corps du 2e RPIMa : "Nous devons être prêts en permanence, cela fait partie de notre contrat opérationnel, 24h/24, 7 jours/7, à pouvoir intervenir. Il est indispensable pour nous de mener cet entrainement régulier, gage d'efficacité en cas de problème. Nous pouvons intervenir sur ce que l'on appelle la zone de responsabilité du commandant supérieur des FAZSOI appelé l'Afrique Australe, ce qui représente 14 pays pour un total d'environ 47 000 ressortissants".















