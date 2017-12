[VIDEO] Destruction d'un champ de canne : Frédéric Vienne condamné à 5 000 euros d'amende dont 3 000 avec sursis

Le délibéré est tombé pour Frédéric Vienne. Jugé devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour avoir participé avec des planteurs à l'arrachage d'un champ de cannes à l'Étang-Salé en mai dernier lors du conflit avec Tereos, le président de la FDSEA a été condamné à 5 000 euros d'amende dont 3 000 avec sursis.



Dans un communiqué paru peu après la condamnation de son président, la FDSEA a estimé que ce verdict était "clément". "Verdict clément, le tribunal a compris de le rôle de la lutte syndicale, et que les moyens employés par la FDSEA pour obtenir gain de cause envers la puissance industrielle étaient justifiés", écrit le syndicat agricole.



Ce dernier tient à rappeler que le dernier conflit avec Tereos était "très difficile", le syndicat étant "en avance pendant plus de 4 mois". "Téréos paye en moyenne 40,07 € la tonne aux agriculteurs alors qu’ErCane, pour quelques cannes écrasées, a réclamé 34 000 €", poursuit la FDSEA.



De son côté, Frédéric Vienne a estimé que la sanction prononcée par le tribunal est une "blessure de guerre". "Elle me conforte dans mon rôle de Président de la FDSEA. Ma plus grande fierté c’est qu’ErCane n’ait pas pu se porter partie civile et demander des dommages et intérêts surévalués. Je tenais à remercier tous les soutiens, les agriculteurs, les collaborateurs de la FDSEA ainsi que la classe politique qui m’a soutenu", termine Frédéric Vienne.