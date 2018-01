[VIDÉO] Des trombes d'eau s'abattent sur Saint-Denis

La tempête tropicale Ava poursuit sa course et amène dans son sillage de fortes précipitations sur La Réunion.Le chef lieu connait actuellement un épisode orageux important provoquant de très fortes pluies et des coups de tonnerre.Au Chaudron, la chaussée est complètement inondée, en témoigne cette vidéo envoyée par un Zinfonaute. Comme Goulam, envoyez-nous vos photos et vidéos via contact@zinfos974.com, via l'application Zinfos ou via le Facebook de Zinfos