A la Une .. [VIDÉO] Des milliers de fans pour dire adieu à Johnny Les amis, la famille, et des personnalités politiques et du show-business ainsi que des milliers de fans se réunissent ce samedi après-midi pour rendre un dernier hommage à Johnny Halliday.

Le live de la cérémonie diffusé par l'Elysée:



Le cortège a quitté le funérarium du Mont-Valérien et est passé par Marnes-la-Coquette, où vivait Johnny en début d'après-midi. Il a ensuite pris la direction de la place de l’Etoile pour descendre les Champs-Elysées, accompagné de 700 bikers.



Avec ferveur et émotion, les fans ont pris la direction de l'église de la Madeleine. Une cérémonie religieuse s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités. Emmanuel Macron a pris la parole. "Johnny Halliday était beaucoup plus qu'un chanteur, il était une part de nous-même, de la France".



"Que ce jeune Belge décidant de prendre un nom de scène anglo-saxon soit allé chercher très loin le blues de l’âme noire américaine était hautement improbable et pourtant c’est un destin français. Dix fois il s’est réinventé" a déclaré le Président de la République.

"Pour nous il était invincible, une part de nous-mêmes, une part de notre pays, parce qu’il était une part que l’on aime aimer. Au moment de lui adresser un dernier salut, pour que le feu ne s’éteigne pas, je vous propose où que vous soyez, qui que vous soyez, pour qu’il ne meure jamais, d’applaudir monsieur Johnny Hallyday" a conclut Emmanuel Macron.

Sur le parvis, les musiciens ont interprété le répertoire de la star du rock français.



Sur place, sa famille au grand complet : ses enfants David Hallyday et Laura Smet, leurs mères Sylvie Vartan et Nathalie Baye, ses petites-filles Ilona et Emma, leur mère Estelle Lefébure, son petit-fils Cameron avec sa mère Alexandra Pastor. Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy, sont arrivées en voiture avec le cortège.



Parmi les personnalités présentes, François Hollande et Nicolas Sarkozy, Eddy Mitchell, Jean Reno, Alain Souchon, Laurent Voulzy et Marc Lavoine, Marion Cotillard, Carole Bouquet, Jean Dujardin, Nikos Aliagas, Dick Rivers, Gad Elmaleh, Gérald de Palmas, Jean Roch, Bernard Montiel, Dany Boon, Vincent Lindon.



Johnny Halliday sera inhumé lundi aux Antilles sur l'île de Saint-Barthélémy à sa demande. En effet, la star y passait toutes ses vacances en famille et y avait une résidence L.G Lu 679 fois





