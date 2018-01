[VIDEO] Des centaines de fidèles dans les rues de St-André pour le Cavadee

Le Cavadee est célébré ce mercredi à Saint-André. Après dix jours de sacrifices, prières et jeûne, les fidèles procèdent aux cérémonies de purification à la Rivière du Mât avant d'entamer la traditionnelle procession vers le Kovil de Petit Bazar.



Parmi les fidèles, certains sont munis de Cavadi ou de "palcoudams" (des gros récipients remplis de lait), ou portent des aiguilles sur le corps.



Cette journée est l'occasion pour les tamoules de célébrer la joie et la sérénité qui font suite à la période de purification, et rendre notamment hommage au dieu Muruga.



Photos et vidéos : Rajeev Floricourt