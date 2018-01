[VIDEO] Démolition de la prison Juliette Dodu: Délibéré la semaine prochaine

C'est ce mercredi après-midi qu'était examiné le contentieux entre une association de défense du patrimoine et la mairie de Saint-Denis. L'enjeu : le sort réservé à l'ancienne prison Juliette Dodu. Le délibéré sur la suspension des travaux devrait être rendu d'ici une semaine. La mairie et la SHLMR étaient par ailleurs absentes de l'audience.



Un recours en annulation visant à l'abrogation de l'arrêté municipal actant la démolition du site historique situé en centre ville avait été déposé. Un référé visait l'urgence de suspendre tout travaux de démolition via un référé suspension du même arrêté.



Assisté de Me Fabrice Saubert, l'association Kartié lib - mémoire et patrimoine océan Indien a pu faire valoir ses arguments pour contester la décision de faire table rase de ce lieu chargé d'histoire.