[VIDEO] Déficit du CHU : La présidence confiante sur le rapport qui sera remis au COPERMO

​Jean-Paul Virapoullé, président du conseil de surveillance du CHU et Lionel Calenge, directeur général du CHU de La Réunion, faisaient le point ce lundi après-midi, à la veille d'un rendez-vous stratégique pour la santé publique à La Réunion.

Le conseil de surveillance du Centre hospitalier de La Réunion s'est réuni ce lundi après-midi. Une réunion préparatoire avant l'examen crucial du dossier du CHU Réunion à Paris dans quelques jours. Sans grande surprise, la gouvernance du CHU a approuvé les grandes lignes du rapport, dans le fameux plan de retour à l'équilibre, qui sera examiné le 31 janvier devant le Comité interministériel de performance et de modernisation (COPERMO). Le plan a été approuvé par 8 votes pour, 2 abstentions et 3 contre.



"Je suis forcément confiant, mais je suis également vigilant parce que tant qu'on aura pas défendu ce dossier, la partie n'est pas gagnée. Mais je pense que notre dossier a été reconnu comme solide. Ça ne veut pas dire qu'il a été approuvé à ce stade mais le plan présenté a des qualités et j'espère qu'il remportera la conviction du COPERMO", ambitionne Lionel Calenge, le directeur du CHU.



L'ARS-OI sera présente aux côtés de la gouvernance du CHU lors de la présentation de ce rapport comme l'explique son directeur François Maury, à sa sortie du conseil de surveillance qui s'est tenu au siège administratif du CHU à Saint-Paul :

À la veille de ce rendez-vous important pour l'avenir de la structure hospitalière, le CHU sera en grève à l'appel du syndicat Santé Sociaux CFDT Réunion. "Nous ne voulions pas attendre la tenue de ce conseil de surveillance pour afficher notre position", indique Expédit Lock Fat, secrétaire général Syndicat Santé Sociaux CFDT Réunion, car pour lui, le panachage du vote de cet après-midi fait avant tout la part belle aux politiques. "Ceux qui travaillent au CHU ont, eux, voté contre", insiste-t-il. "Tous les politiques qui ont oeuvré pour la nomination de M. Calenge à la direction n'ont pas pu faire autrement que d'aller dans son sens. Même la commission des soins s'est abstenue, alors qu'elle a plutôt tendance à suivre la ligne de la gouvernance", approuve-t-il par ailleurs.



Le syndicat conteste notamment l'une des mesures préconisées par la direction, à savoir le non remplacement de 155 départs à la retraite pour y parvenir. Le ministère des Finances attend du jeune CHU de La Réunion qu'il présente un plan de retour à l'équilibre fiable. Rappelons que le CHU sollicite, de la part du ministère de la Santé, une subvention d’investissement de 50 millions d’euros pour un besoin d'investissement total de 110 millions sur la période 2017-2021. Le feu vert qu'accordera le Comité interministériel au plan présenté par Lionel Calenge sera d'ailleurs déterminant avant, pour la structure, de solliciter d'autres partenaires institutionnels sur le volet financier.



Des économies à tous les étages



En 2017, la situation financière du CHU s’est détériorée, passant de 35 (chiffre certifié en 2016) à 42 millions d’euros de déficit. Le DG de la structure hospitalière compte néanmoins redresser la barre en présentant un plan de maîtrise des dépenses.



"Les 3/4 de l' effort d'économie, c'est de la maîtrise de dépense hors personnels. C'est la maîtrise de la prescription​, c'est un effort de codage des activités médicales qu'on réalise, c'est la maîtrise de la dépense logistique. Tout cela est lié évidemment à une implication de la communauté médicale, qui est prête à faire cet effort, car on ne peut pas dire que sur la maîtrise, qui est un enjeu de juste prescription des soins, du médicament, des actes de biologie, on ne peut rien faire. Et la communauté médicale est très sensibilisée à ça. donc l'effort sur les dépenses de personnels, je le répète, c'est entre 25 et 30% de l'ensemble de l'effort des économies du rapport COPERMO", ajoute Lionel Calenge, qui défendra son dossier avec la représentante de la commission médicale le 31 janvier.



Ce matin, le vote du comité technique (CTE) du CHU sur le rapport Copermo :

CFDT : contre

UNSA : contre

CFTC : contre

FO : contre

SUD : absent ludovic.grondin@zinfos974.com Lu 764 fois