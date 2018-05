(VIDEO) Découvrez à quoi ressemblera prochainement l'entrée de Saint-Denis

Garantir la fluidité de la circulation mais aussi rendre la mer aux Dionysiens en leur offrant un accès à celle-ci: tels sont les deux objectifs de NEO, la Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis.



Le grand projet de transformation de l’entrée du chef-lieu est en bonne voie. En effet, encore soumis aux impératifs du financement il y a quelques mois, l’État a récemment confirmé par la voix de son Premier ministre Manuel Valls son engagement dans le financement d’une partie du projet.



D’un montant de 485 millions d’euros, l’investissement nécessaire à la première tranche des travaux de NEO est par conséquent déjà bouclé.











Prévue pour 2023, la livraison finale des équipements prévoira un échangeur en anneau, deux ponts sur la Rivière Saint-Denis, deux tranchées couvertes creusées dans le sous-sol du Barachois, une vaste esplanade, des kiosques remplaçant les camions bars ainsi qu’un bassin et une plage artificielle. La jonction avec la NRL sera elle effective dès la livraison de celle-ci.



Pour l’heure, les études complémentaires sont toujours en cours (études environnementales, hydrologiques et bathymétriques) et le début des travaux est fixé à 2018.



Ce projet de Nouvelle Entrée Ouest va profondément modifier le littoral dionysien, le rendant beaucoup plus attractif et répondant au enjeux d’une ville moderne.