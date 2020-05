A la Une . [VIDEO] Déconfinement : Reprise du chantier du nouveau pont de la Rivière des Galets Le BTP reprend ses activités suite au déconfinement dans un contexte particulier. Didier Robert, président de Région, se rend sur le chantier du nouveaux pont de la Rivière des Galet ce mercredi, où 60 personnes ont repris le travail le 11 mai dernier. Suivez la visite en direct avec Régis Labrousse. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 10:57 | Lu 398 fois

Très attendu des usagers de la route, le nouveau pont de la Rivière des Galets devait pouvoir accueillir les très nombreux véhicules qui circulent dans le secteur à la fin de cette année.



Mais la crise du coronavirus pourrait ralentir sa progression: entre le confinement et les mesures de protection, une perte de productivité a été enregistrée sur le chantier. Une nouvelle date de livraison devrait être déterminée dans les prochaines semaines.



Les travaux nécessitant des coupures de la circulation se feront principalement de nuit pour ne pas bloquer cet axe très fréquenté.



Une fois le nouveau pont terminé, l’ancien pont métallique devrait être déconstruit à partir de l'année prochaine. Une opération délicate et complexe en raison du plomb et de l’amiante présents sur l’ancien ouvrage.

Didier Robert: "On est dans une démarche qui permet progressivement aux chantiers régionaux d’être à nouveau enclenché"





À ce jour, 12 chantiers régionaux sur 40 on pu reprendre depuis le déconfinement. "Nous nous donnons comme objectif que l’ensemble de ces 40 chantiers puissent reprendre d’ici le 2 juin au maximum" a indiqué Didier Robert, venu visiter le chantier du futur pont de la Rivière des Galets ce mercredi.



L'occasion d'évoquer le soutien de l'Etat dans la relance de la commande publique à La Réunion, pour éviter un crise économique après la crise sanitaire: "Il faut que l'Etat soit très présent à nos côtés" a-t-il indiqué.



Le président de Région aimerait engager une réflexion sur le plan de convergence d'abord, pour s'assurer que l'enveloppe de 350 millions d'euros prévue par le gouvernement serve également les acteurs économiques réunionnais, notamment dans le BTP, afin d'aider à la relance de la construction de logements sociaux.



Enfin, Didier Robert souhaiterait réfléchir avec l'Etat à un nouveau mode de défiscalisation sur le logement pour les particuliers: "Pour que les Réunionnais puissent participer avec nous à cet élan de relance de la commande publique."



"Il va falloir faire preuve de créativité, et accepter qu'il faudra faire preuve de souplesse" répond-il à la question du respect des délais de de livraison de ces chantiers.



"On ne sortira de cette crise que si nous arrivons à assurer un haut niveau d'investissement à La Réunion" conclue-t-il.







