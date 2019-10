[VIDEO] Coupe du Monde: les matchs de samedi annulés, le Super Cyclone Hagibis se rapproche de Tokyo

REUNION



SUPER TYPHON(= CYCLONE TRES INTENSE) "HAGIBIS"



Le Super Typhon HAGIBIS(20W) se rapproche de la région ultra urbanisée de Tokyo au Japon.



Hier distant de la mégapole de 1700km il s'en est rapproché de 500km en 24heures.



PREVISIONS PESSISMISTES POUR LA REGION DE TOKYO ET DE CHIBA



HAGIBIS commence à montrer des signes d'affaiblissement tangibles qui ont tardé à se manifester. Le typhon est encore classé cyclone très intense mais il va s'affaiblir en cyclone intense au cours des prochaines heures.



Toutefois l'affaiblissement intervenant plus tard qu'anticipé et espéré au préalable Hagibis pourrait être encore un typhon au stade de cyclone intense dans 48heures lorsqu'il devrait se trouver dans le voisinage de Tokyo.



La menace est donc réelle pour l'une des régions les plus urbanisées de la planète.



Pour rappel le Typhon Faxai(14W) avait semé la désolation il y a un mois en frappant la même région de Tokyo et surtout de Chiba légèrement plus à l'Est.

Les dégâts rapportés par les autorités avaient été très importants et de nombreuses infrastructures sont encore endommagées.

MATCHS DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY ANNULES



Le Super Typhon Hagibis fait de plus en plus la Une des bulletins d'informations sur la télévision japonaise en anglais(NHK).



Lors d'une conférence de presse tenue tôt ce matin(heure des Mascareignes) les organisateurs de la Coupe du Monde de Rugby ont annoncé que les deux matchs prévus samedi sont annulés.

Il devaient opposer la France à l'Angleterre d'une part et la Nouvelle Zélande à l'Italie d'autre part.



Ces matchs ne sont pas reportés. Le résultat est compté comme un match nul.



Une incertitude plane sur les rencontres prévues dimanche. Les organisateurs se prononceront ultérieurement.



Nouveau point de ma part demain vendredi.

2019 OCTOBRE 10 14h20