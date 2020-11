A la Une . VIDEO - Confinement, terrorisme, restrictions dans les grandes surfaces: Les principales annonces de Jean Castex

Invité du JT de TF1 dimanche soir, le Premier ministre Jean Castex est revenu sur les dernières mesures prises par son gouvernement ces derniers jours, entre le reconfinement du territoire national ou encore le renforcement de la lutte contre le terrorisme. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 2 Novembre 2020 à 08:49 | Lu 1404 fois

Sur ce point, Jean Castex a notamment dénoncé "les compromissions avec l'islamisme radical", qu'elles viennent aussi bien d'intellectuels ou de partis politiques. "C'est fini, plus aucune complaisance d'intellectuels, de partis politiques, il faut que nous soyons tous unis sur la base de nos valeurs, sur la base de notre histoire", a martelé le Premier ministre, qui a appelé la communauté nationale à faire preuve "d'unité".



Il a par ailleurs annoncé la dissolution prochaine d'associations "paravents" mais aussi d'écoles et de mosquées "clandestines". Un renforcement de la législation concernant la lutte antiterroriste est également souhaité par le chef du gouvernement, qui a rappelé au cours de cet entretien que "jamais le gouvernement n'avait autant renforcé les effectifs affectés au renseignement".



Les associations-paravent, les écoles clandestines : nous les fermons, et les fermerons.

Les groupes qui font du lavage de cerveau : nous procédons à leur dissolution, et nous allons continuer à les dissoudre.

Les réseaux sociaux : nous allons renforcer nos moyens d'action. https://t.co/uQpV9IrrHM pic.twitter.com/YZV73PsAQn

— Jean Castex (@JeanCASTEX) November 1, 2020

Interrogé sur un possible "retour en arrière" concernant le confinement décidé par Emmanuel Macron, le locataire de Matignon a vite balayé ce scénario, estimant qu'il était encore "beaucoup trop tôt". "Il n'y aura pas de réouverture dans l'immédiat des commerces non-essentiels" a déclaré Jean Castex, qui assure que les mesures prises ces derniers jours l'ont été "pour protéger les Français".



Il a également annoncé au cours de cet entretien le maintien de la fermeture à partir de mardi 3 novembre des rayons "non-alimentaires" des grandes surfaces. "La vente des produits qui (...) sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité" seront également prohibés "dans les grandes surfaces" à partir de mardi, a ajouté le Premier ministre.

Nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées par le président de la République et le Gouvernement : il n'y aura pas de réouverture dans l'immédiat des commerces non-essentiels.

Ces mesures, nous les prenons pour protéger les Français. pic.twitter.com/GqU39151zl

— Jean Castex (@JeanCASTEX) November 1, 2020

En attendant, Jean Castex a rappelé que près de 20 milliards d'euros d'aides ont été votés "pour venir au secours des gens qui ferment". Un nouveau point sera fait dans 15 jours, deux semaines avant la fin du confinement prévue le 1er décembre. Un déconfinement qui pourrait être aménagé si la situation s'améliore.



🗣 @JeanCASTEX sur les aides : "On va voter 20 milliards de crédits supplémentaires pour venir au secours des gens qui ferment [...] On va travailler avec les commerçants pour voir, si la situation s'améliore, comment ils pourront sortir de cette situation."



📺 #LE20H sur @TF1. pic.twitter.com/yB4EfKP0zn

— TF1LeJT (@TF1LeJT) November 1, 2020





