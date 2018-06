[VIDEO] Clin d'oeil à Tikok Vellaye, Thierry Gauliris et Frédéric Joron sur la scène du Sakifo

Zarlor nout pei a fait chanter et danser cette grande foule face à l’océan à Saint Pierre sur leurs chansons. Un grand respect car c’est avec joie et sourire aux lèvres que nos trois hommes courageux ont partagé leurs titres sans rien laisser transparaître malgré les alternances de pluie qui trempaient leurs instruments et un souci technique sur la scène, ils ont continué durant 4 heures avec leurs cœurs de chanteurs. Bravo et merci.



Vidéos / Photos / Interview par Elodie De Cesare



Montage vidéo : Grégory Morel