A la Une ... [VIDEO] Christophe Castaner apporte des précisions sur les déplacements au-delà de 100 km Par LG - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 23:03 | Lu 135 fois

A partir du 11 mai, "il sera possible de sortir librement dans la rue sans attestation", dans une limite de 100 km autour de sa résidence. Au-delà de cette limite, "une nouvelle attestation" sera nécessaire, a annoncé ce jeudi le ministre de l’Intérieur.



Cette limite de 100 km est calculée à vol d’oiseau autour du lieu de résidence de l'automobiliste. Pour aller au-delà de cette limite des 100 km, une nouvelle attestation sera disponible, a indiqué Christophe Castaner.

Cette limite ne s'applique que si on quitte son département de résidence. Les territoires d'outre-mer devraient donc échapper à cette réglementation imposée à partir du premier jour de déconfinement.



"Parcourir plus de 100 km au sein de son département de résidence reste possible", a ainsi affirmé Christophe Castaner.



Sur le territoire hexagonal, les contrôles continueront et le montant de l'amende ne change pas, soit 135 euros. Toute personne contrôlée devra donc être munie de la nouvelle attestation qui sera accessible en téléchargement sur le site Internet du ministère de l’Intérieur.