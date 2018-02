[VIDEO] CINOR vs CIREST : Jean-Paul Virapoullé se tourne vers le conseil d'État

À lire également :

La réponse de Jean-Paul Virapoullé n'aura pas tardé…Le président de la Cirest, qui a vu son recours en annulation contre la Cinor être rejeté ce matin par le tribunal administratif , a tenu un point presse ce mardi après-midi, accompagné du chef de service juridique de la Cirest, Olivier Rivière. Jean-Paul Virapoullé a annoncé vouloir se tourner vers le conseil d'État.Comme tient à le rappeler le vice-président du SYDNE, "pour faire suspendre le contrat, il faut 2 conditions cumulatives". La première étant que le tribunal apprécie "comme nous" qu'il y a urgence à agir et la seconde, qu'il y ait des doutes "sérieux" quant à la légalité du contrat."Ti pa ti pa nous avançons. Le verdict rendu est une victoire partielle pour nous parce que le juge considère comme nous que le droit fondamental des élus à l'information n'a pas été constaté", assure le maire de Saint-André, qui déplore que la France soit désormais dirigée "par la démocratie en n°2 et par les multinationales en n°1".Le maire de st André parle de "coup d'état" de la part du SYDNE. "Je suis pourtant président de la Cirest et vice-président du SYDNE, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu accès au contrat signé avec INOVEST".JPV compte bien aller jusqu'au bout de cette bataille : "ce jugement, on va le déférer au conseil d'état la semaine prochaine. Nous utiliserons tout ce que la loi permet pour faire valoir les droits des 300 000 Réunionnais vivant entre Sainte-Rose et Saint-Denis."Pour rappel, Jean-Paul Virapoullé, en sa qualité de premier vice-président du Syndicat intercommunal de traitement des déchets du Nord et de l'Est (SYDNE), estimait avoir été écarté de la décision d'engager INOVEST et dénonce un manque de transparence concernant le contrat de 242 millions d'euros signé par Gérald Maillot, président du SYDNE et de la Cinor, avec la société.