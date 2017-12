[VIDEO] C'est le déluge dans les hauts de l'Ouest et du Sud

Après les hauts de l’Ouest, des averses soutenues s’abattent dans les hauteurs du Sud. De fortes précipitations anticipées par les services de Météo France.



Les pluies, très localisées ont atteint une valeur maximale de 93 mm à la petite France. La Saline les Bains a enregistré 44 mm de pluies.



Les pluies ont principalement déferlé sur les hauteurs jusqu'à atteindre le Cap la Houssaye et la Saline, entre midi et 16h. Parmi les zones touchées, le Guillaume et l'Hermitage.



La plus grande prudence est donc conseillée sur les routes dont les chaussées sont par endroit inondées par des eaux boueuses.



Depuis le début de l'été, la région n'est pas épargnée par la pluie, mais cet épisode reste dans les normales de saison. Un bulletin de vigilance n'a pas été émis en raison de la zone du phénomène, très localisée. En effet, aux Colimaçons, au Port ou à l'Etang Saint-Leu, moins de 1mm de pluies ont été enregistrés.