[VIDEO] Bernard Picardo : "2017, une année riche pour les acteurs de l'artisanat"

A l’occasion de ses voeux à la presse donnés mercredi dernier, le président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de La Réunion (CMAR), Bernard Picardo, a dressé un bilan de l’année écoulée. Une année "riche" pour ce dernier, marquée par une diminution de 7% des entreprises radiées au niveau de la chambre consulaire.



Si 2017 a été globalement été une "bonne année" pour son institution, Bernard Picardo reconnaît quelques bémols. Parmi eux : un repli des des créations d’entreprises de 6,8%, notamment dans la micro-région Nord, sans oublier des créations en forte baisse dans les métiers de bouche et de services. "Il y a eu moins d’entreprises créées en 2017, c’est vrai, mais il faut dire que nous avons connu ces dernières années des chiffres particulièrement élevés au niveau des immatriculations, avec beaucoup de radiations dans la foulée. Aujourd’hui, nous sommes revenus à des chiffres plus habituels, ce qui peut expliquer ce repli des créations", explique-t-il.



Pour les points positifs en 2017, la Chambre de métiers a bénéficié d’un solde excédentaire net de plus de 600 entreprises inscrites au registre de janvier à octobre 2017. "Cela montre le travail fait par nos équipes. En 2017, nous avons créé une permanence à la Chambre avec des avocats, des huissiers ou encore des banquiers, pour permettre aux artisans de repartir tout de suite avec des réponses aux questions qu’ils se posent. Nous avons également facilité l’accès à la commande publique des artisans en offrant à ces derniers une meilleure formation et un accompagnement plus poussé", poursuit-il.



Les 50 ans de la CMAR en ligne de mire



Des adaptations qui seront “poursuivies et intensifiées” en 2018 ajoute le président de la CMAR, avec notamment la “CMA Mobile”, pour accentuer la présence de la chambre sur le terrain par la mise en service d’une antenne mobile chargée du déploiement de son offre de services dans n’importe quel lieu du territoire. “L’aspect 'proximité' est importante car il ne faut pas oublier que plus des ⅔ des entrepreneurs travaillent seuls. Nous allons par ailleurs consolider nos outils formation qui étaient obsolètes, grâce à de nouveaux plateaux techniques ‘travail en hauteur’, ‘plateforme amiante’ et ‘plateau objectif fibre’", assure Bernard Picardo.



Une année 2018 particulièrement importante pour la Chambre de métiers de La Réunion, qui fêtera son cinquantenaire. "Nous allons mettre en avant tous les hommes et toutes les femmes qui ont contribué au développement du secteur de l’artisanat dans l’île ces 50 dernières années. Ce sera un moment particulièrement important pour nous", termine Bernard Picardo.

