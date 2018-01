[VIDÉO] Berguitta en perte de puissance, les explications de Jacques Ecormier

Berguitta a perdu en intensité. Le système est devenu une forte tempête tropicale ce mercredi matin, après avoir été au stade de cyclone tropical et même de cyclone tropical intense il y a deux jours. Selon Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France, plusieurs paramètres expliquent cet affaiblissement.



"Des vents contraires en altitude, l'arrivée de l'air sec, contraire au développement du cyclone", notamment. Le passage au plus près des côtes réunionnaises est toujours attendu dans la journée de jeudi. "Les conditions se sont quand même dégradées lentement sur la région sud-ouest et sud de La Réunion. Le vent s'est renforcé sur les côtes." "On a atteint les 117 km/h sur Sainte-Rose", relève Jacques Ecormier.



Des pluies sont également attendues sur la région nord, "mais elles arriveront plus tardivement, vraisemblablement en fin d'après midi de ce mercredi", explique Jacques Ecormier. La dégradation de manière plus importante des conditions météorologiques est attendue en deuxième partie de la nuit de mercredi à jeudi.