[VIDEO] Berguitta : Le préfet accélère la procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle

Berguitta : Le préfet accélère la procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle

Les maires des communes du sud de l’île, ainsi que ceux de St-Leu, St-Benoît et de Ste-Rose, étaient reçus ce mardi 23 janvier 2017 en sous-préfecture de Saint-Pierre par le préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin. Le but de cette réunion : apporter une réponse rapide aux besoins des sinistrés suite au passage de la forte tempête tropicale Berguitta.



Au cours de cette réunion, le préfet a affirmé avoir obtenu que la procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle soit accélérée . "L'examen du dossier se fera dès lundi prochain à Paris", a confirmé Amaury de Saint-Quentin. Concernant la mise en oeuvre de la déclaration de calamité agricole, qui vient en plus de la déclaration de catastrophe naturelle, "les constats seront remontés à Paris et feront ensuite l'objet d'expertises qui elles-mêmes donneront lieu a des décisions interministérielles. Ce n'est qu'après environ trois mois que les premières indemnités seront versées aux agriculteurs", a ajouté Amaury de Saint-Quentin.

Prenant la suite du préfet, le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, a assuré que dans sa commune, au moins "53 maisons n'étaient plus habitables".



Présent également lors de cette entrevue entre les maires et le préfet, Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, a assuré que sa collectivité compte voter en assemblée plénière le 7 février prochain des mesures d'urgence pour les professionnels "qui échapperaient aux aides existantes".



