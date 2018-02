[VIDEO] Berguitta: Le Département au chevet des agriculteurs du sud

3 000 m2 de tomates plantées sous serre complètement gâchées. Pour la famille Grondin, installée à la Petite-Île, les pertes sont conséquentes. "Avant les intempéries nous ramassions jusqu’à 2,5 tonnes par semaine". Aujourd’hui difficile pour Sergio Grondin d’estimer les pertes, mais selon son fils elles pourraient atteindre entre 15 000 et 20 000 euros pour une serre de 500 m2.La visite du président du Département dans le sud au chevet des agriculteurs, touchés par le passage de Berguitta, avait donc pour objectif de rassurer. "Cette région est le grenier de l’île", a commencé par affirmer Cyrille Melchior sur les terres de Serge Hoareau, également vice-président en charge de l’Agriculture. En présence de Nassimah Dindar, ex-présidente aujourd’hui sénatrice mais également du député David Lorion, Jean-Bernard Gonthier de la Chambre verte et des représentants des syndicats agricoles, le Département a voulu "montrer toute sa solidarité avec le monde agricole".Une solidarité qui prend la forme d’un dispositif d’aide d’urgence exceptionnel d’un montant total de 1 160 000 euros soit 1 080 000 euros pour les cultures maraichères et 80 000 euros pour les élevages bovins. Seules en bénéficieront les exploitations situées dans les communes reconnues en état de catastrophe naturelle par arrêté du 31 janvier dernier. Une reconnaissance certes nécessaire à la mobilisation du fonds de secours national ou des aides du FEADER mais qui entre la demande, l’instruction du dossier et le paiement, peut prendre des mois voire plus d'un an, rappelle Cyrille Melchior.La sollicitation de ces aides pourra se faire à partir de lundi, "pour enfin retrouver très rapidement nos produits locaux sur les étals. Sous ma présidence nous allons nous battre pour que le monde agricole aille le plus loin possible" ,a-t-il promis.Et pour les exploitations sinistrées situées hors zones reconnues en état de catastrophe naturelle, un examen au cas pas cas en commission sera mis en place.