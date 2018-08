(VIDEO) Baleines en mer: Toujours un spectacle époustouflant

En plein coeur de la saison des baleines, certains d'entre nous rêveraient de pouvoir observer au plus près ces immenses créatures de mer.



Munis de leur combinaison, tubas et caméra, Serge Marizy et James Caratini ont eu la chance d'approcher quelques baleines et de capturer des images à couper le souffle. Et ce pour le plus grand plaisir de nos yeux!



Plongez dans cette vidéo et imaginez nager avec ces baleines...