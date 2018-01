La grande Une [VIDEO] Ava: La Réunion toujours sous son influence





"AVA" redevenue tempête tropicale se situait ce dimanche 7 janvier à 10H locales à 680 km dans le secteur l'Ouest-Sud-Ouest de La Réunion.



Selon les prévisions de Météo France, des pluies intermittentes intéressent toujours la moitié Nord-Est de l'île. Plus fréquentes et soutenues dans les hauts, les cumuls de pluies sur 72h sont significatifs.



Le flux de Nord-Nord-Est apporte toujours une humidité conséquente sur la région du Port jusqu'à Sainte-Rose en passant par Saint-Benoit. Les pluies se concentrent un peu plus sur la Plaine des Palmiste et les contreforts du volcan, elles remontent jusqu'à la Plaine des Cafres.



Seule la côte Sud-Ouest semble être un peu à l'abri avec des précipitations moins fréquentes et plus épisodiques. Côté température, elles sont en dessous des normales saisonnières avec 14°C attendu au Pas de Bellecombe, 18°C à la Plaine des Cafres et 27 à 30°C sur la frange littoral.



Le vent de Nord-Nord-Est reste assez fort à fort avec des rafales de l'ordre de 60 à 80 km/h vers le Port, sur les Baies de la Possession, de Saint-Paul ainsi que sur le flanc Est du Volcan. Ce vent rentre également sur les plages de l'ouest en perdant un peu de vigueur .



Sur les crêtes, la Plaine des Cafres et sur les plus hauts sommets en général, les rafales pourront encore tutoyer les 80km/h à 90km/h.



La mer reste forte avec, de la Pointe des Aigrettes à Champ Borne en passant par Saint Denis, une houle de secteur Nord-Ouest voisine de 2m, soit 4m environ pour les vagues les plus hautes. La route du littoral est donc toujours impactée par cette houle.



-------

"Grosse averse et bourrasque de vent sur la Saline-les-hauts", témoigne l'un de nos Zinfonautes Le temps s'est nettement dégradé ce dimanche matin dans plusieurs régions de l'ile notamment sur la partie Ouest où il pleut à verse. La vigilance fortes pluies et forte houle ont été reconduites ce dimanche matin.Selon les prévisions de Météo France, des pluies intermittentes intéressent toujours la moitié Nord-Est de l'île. Plus fréquentes et soutenues dans les hauts, les cumuls de pluies sur 72h sont significatifs.Le flux de Nord-Nord-Est apporte toujours une humidité conséquente sur la région du Port jusqu'à Sainte-Rose en passant par Saint-Benoit. Les pluies se concentrent un peu plus sur la Plaine des Palmiste et les contreforts du volcan, elles remontent jusqu'à la Plaine des Cafres.Seule la côte Sud-Ouest semble être un peu à l'abri avec des précipitations moins fréquentes et plus épisodiques. Côté température, elles sont en dessous des normales saisonnières avec 14°C attendu au Pas de Bellecombe, 18°C à la Plaine des Cafres et 27 à 30°C sur la frange littoral.Le vent de Nord-Nord-Est reste assez fort à fort avec des rafales de l'ordre de 60 à 80 km/h vers le Port, sur les Baies de la Possession, de Saint-Paul ainsi que sur le flanc Est du Volcan. Ce vent rentre également sur les plages de l'ouest en perdant un peu de vigueur .Sur les crêtes, la Plaine des Cafres et sur les plus hauts sommets en général, les rafales pourront encore tutoyer les 80km/h à 90km/h.La mer reste forte avec, de la Pointe des Aigrettes à Champ Borne en passant par Saint Denis, une houle de secteur Nord-Ouest voisine de 2m, soit 4m environ pour les vagues les plus hautes. La route du littoral est donc toujours impactée par cette houle.-------

Zinfos974 Lu 1022 fois