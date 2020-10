VIDEO - Australie : Un ex-surfeur professionnel échappe de près à une attaque de requin

En regardant les images tournées par le drone des garde-côtes l’on ressent son effroi. L’ancien surfeur professionnel Matt Wilkinson a échappé à une attaque de requin.



L’Australien est suivi par un squale alors qu’il surfe dans les eaux de Nouvelle-Galles du Sud. L’animal se rapproche progressivement du surfeur jusqu’à quasiment atteindre ses jambes avant de changer subitement de direction et de s’éloigner.



Matt Wilkinson a bien entendu des éclaboussures mais n’a rien vu, a t-il raconté à News.com.au. Les garde-côtes, déjà en état d’alerte, lui ont demandé de sortir de l’eau via le drone. Très rapidement la plage de Shapes Beach a également été évacuée et fermée.



C’est une fois sur la terre ferme en visionnant les images que le surfeur s’est rendu compte qu’il a échappé de près à une rencontre qui aurait pu être fatale. Matt Wilkinson s’est dit "heureux et reconnaissant".