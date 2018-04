[VIDEO] Alliance Police Nationale dénonce un "énième dérapage" de Gilbert Annette

"Monsieur Annette offense encore une fois la fonction de policier", estime Idriss Rangassamy du syndicat Alliance Police Nationale. Le maire de St-Denis a présenté hier soir à l’occasion d’un Live Donysien, organisé dans le quartier du Chaudron, ses projets pour la ville et son souhait de voir émerger "une génération de Réunionnais plus fière", "une génération ambition".



"Quand un marmaille i vient voir amoin et li di lu veux être gardien de la paix, sa lontan sa. I faut ou rêve d’être commissaire, rêve un affaire en lèr", (14e minute)