[VIDEO] À quel temps s'attendre avec Berguitta ? Les prévisions de Jacques Ecormier

Berguitta devrait dès mardi se déplacer doucement vers l'ouest avant d'amorcer une descente vers le sud-ouest et donc des côtes de La Réunion. "Nous attendons une dégradation des conditions météorologiques en fin de nuit de mardi à mercredi avec une intensification des précipitations en journée de mercredi", explique Jacques Ecormier.



Les sols déjà fragilisés par les derniers épisodes pluvieux



Lors de son passage au plus près de nos côtes jeudi, les rafales de vent devraient dépasser "les 120 km/h" annonce le prévisionniste. Les vagues moyennes, elles, devraient dépasser "les 6 mètres et atteindre parfois les 12 mètres pour les maximales". Les régions sud et est seront les plus touchées par la houle cyclonique.



