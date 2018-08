A la Une . [VIDEO] À la rencontre de Yannis Boyer, l'homme qui murmurait à l'oreille de ses chevaux





Notre rédaction a été interpellée ce mercredi en fin de matinée par deux annonces quelque peu inhabituelles parues sur la page Facebook PERDU cheval nain blanc et fauve à SAINT-DENIS 31/07/18

Secteur : Sainte-Clotilde / Bois de Nèfles. Identifié par puce électronique. PERDUE jument naine blanche et beige à SAINT-DENIS 31/07/18

Secteur : Sainte-Clotilde / Bois de Nèfles. Identifiée par puce électronique. Après quelques minutes (pardon, de secondes) de discussions, la rédaction de Zinfos974 (qui ne rigole décidément pas avec les animaux) décide d'envoyer un de ses journalistes sur le sujet.



Première étape : appeler le propriétaire des animaux fugueurs. Yannis Boyer nous apprend qu'en plus des deux chevaux nains, deux ânes faisaient également partie de la petite équipée sauvage. Selon Yannis, les joyeux lurons ont profité de la défaillance d'une serrure hier soir pour aller prendre l'air dans le quartier. Un petit roadtrip qui prendra fin non loin de la mairie annexe du quartier, située à plusieurs centaines de mètres en contrebas de leur étable.



Interpellée par le voisinage, la famille de Yannis se rend immédiatement sur les lieux. Mais en arrivant à la mairie annexe, surprise : seuls les deux ânes attendent patiemment le cousin de Yannis mais pas les deux chevaux nains, pourtant repérés dans le secteur. Malicieux on vous dit...



Ces derniers décideront finalement de remonter vers leur étable, "probablement au petit matin" nous explique Yannis, mais ne parviendront pas à leur destination finale, effrayés par les aboiements des chiens alentours selon leur propriétaire. Les deux juments blanches seront retrouvées cet après-midi vers 13h30 dans un champ de canne à plusieurs centaines de mètres en amont du domicile de Yannis.



Un ouf de soulagement pour ce dernier, heureux d'avoir retrouvé ses animaux qui lui apporte "la joie de vivre". Tout est bien qui finit bien pour Yannis Boyer. Ce véritable passionné d'équidés -et le qualificatif est faible- a retrouvé ce mercredi en milieu de journée ses deux ânes et ses deux chevaux nains qui se sont fait la malle hier soir dans les hauteurs de Bois-de-Nèfles Sainte-Clotilde. Une issue positive pour leur propriétaire, qui s'est confié à notre rédaction sur sa passion pour les animaux "nains". Avec l'espoir de pouvoir ouvrir prochainement une ferme pédagogique...

